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        Antalya girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu

        RAMAZAN Bayramı boyunca 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'ya kara yoluyla girişler başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:45
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        Antalya girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu
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        RAMAZAN Bayramı boyunca 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'ya kara yoluyla girişler başladı. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'ya kara yoluyla gelişler de başladı. Kentin giriş noktalarında İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen araçlar, kilometrelerce uzunlukta trafiğe neden oldu. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 643 kilometrelik sahil şeridinde jandarma ve polis ekipleri görev yapıyor. Kentte 10 kontrol noktasında uygulamalar yapılıyor. Kentin kuzey giriş noktalarından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri trafikte uygulama yaptı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerinin kontrol edildiği uygulamada araçların teknik durumu da sorgulandı. Uygulamada Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu da sürücülere hem iyi yolculuklar diledi hem de çiçek vererek bayramlarını tebrik etti. Ayrıca sürücü ve yolculara da trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuldu.

        İstanbul'dan gelen Tunahan Öztaş, “9 gün boyunca Antalya'da tatil yapacağız. Yolda çok sayıda kaza olduğunu gördüm. Kurallara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

        Bir başka tatilci Orkun Cecelioğlu da Ankara'dan Antalya'ya 4 günlük tatil için geldiğini belirterek, “Otelde 4 gün boyunca tatil yapacağız. Hız ve diğer kurallara dikkat etmemiz lazım. Huzurumuz kaçmasın" diye konuştu.

        Bayram tatili boyunca kentteki tüm kolluk güçlerinin denetimleri havadan ve karadan sürdüreceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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