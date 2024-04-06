Kemer'de hastane personeline trafik eğitimi verildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince, hastane personeline Ramazan Bayramı öncesi trafik eğitimi verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince, hastane personeline Ramazan Bayramı öncesi trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından, "Bayramda Güvenli Yollar" Projesi kapsamında hastanede düzenlenen eğitime 50 personel katıldı.
Trafikte dikkat edilecek hususlar konusunda eğitim veren ekipler, sürücülere trafik kurallarını anlatan afiş ve broşürler dağıttı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.