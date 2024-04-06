Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Öztürk oldu

        Kumluca Belediyespor Kulubünün olağan kongresinde başkanlığına Mustafa Öztürk seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Öztürk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kumluca Belediyespor Kulubünün olağan kongresinde başkanlığına Mustafa Öztürk seçildi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen olağan kongrede, kulüp başkanlığı için tek liste yarıştı. Oy çokluğuyla kulüp başkanlığına Mustafa Öztürk seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Hüsnü Balcı, Serdar Parçaoğlu, İsmail Eren ve Erol Durdaş getirildi.

        Öztürk, yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor'un 3. lige çıkması için elinden gelen çabayı göstereceğini, bu konuda tüm sporseverlerin de desteğini beklediğini söyledi.

        Seçildiği görevin zorluğunu ve yönetim kurulu olarak yüklerinin ağırlığını iyi bildiklerini ifade eden Öztürk, "Yönetim kurulu olarak gerçekten zor bir göreve talip olduk. Halkımızın uzun yıllardır takımımızdan beklentisi var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal görevine başladı
        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal görevine başladı
        Kemer'de hastane personeline trafik eğitimi verildi
        Kemer'de hastane personeline trafik eğitimi verildi
        Antalyaspor yönetimi, Sergen Yalçın ile gelecek sezon için görüşecek
        Antalyaspor yönetimi, Sergen Yalçın ile gelecek sezon için görüşecek
        Antalyaspor camiası iftarda bir araya geldi
        Antalyaspor camiası iftarda bir araya geldi
        Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu
        Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin daha ağır ceza a...
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin daha ağır ceza a...