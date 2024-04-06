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        Cimnastikte kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı

        Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:31
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        Cimnastikte kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı
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        Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı.

        İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiliyor.

        Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele ediyor.

        Şampiyonalar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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