Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu

ANTALYA'dadenizde görülen ve paniğe neden olan yüzlerce denizanasından bir kısmı sahile vurdu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" dedi.

Konyaaltı ve Serik ilçesi sahillerine sabah saatlerinde çok sayıda denizanası görüldü. Dalga ve rüzgar nedeniyle kıyıya kadar sürüklenen denizanalarını görenler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeden gelen uzman görevliler yaptıkları incelemede, körfezden geçen denizanalarının akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya kadar gelip, sahile vurduklarını tespit etti. Örnekleri de alınan denizanaları belediye görevlileri tarafından toplandı.