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        Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu

        ANTALYA'dadenizde görülen ve paniğe neden olan yüzlerce denizanasından bir kısmı sahile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:30
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        Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu
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        ANTALYA'dadenizde görülen ve paniğe neden olan yüzlerce denizanasından bir kısmı sahile vurdu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" dedi.

        Konyaaltı ve Serik ilçesi sahillerine sabah saatlerinde çok sayıda denizanası görüldü. Dalga ve rüzgar nedeniyle kıyıya kadar sürüklenen denizanalarını görenler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeden gelen uzman görevliler yaptıkları incelemede, körfezden geçen denizanalarının akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya kadar gelip, sahile vurduklarını tespit etti. Örnekleri de alınan denizanaları belediye görevlileri tarafından toplandı.

        'DOKUNULMADIĞI SÜRECE ZARAR DEĞİL'

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Lübnan kıyılarındaki kirlilik nedeniyle o bölgede çoğalan denizanalarının her yıl Akdeniz açıklarından göç ettiğini söyledi. Göç sırasında akıntı ve kuvvetli rüzgarında da etkisiyle denizanalarının bir bölümünün Antalya Körfezi içine girdiğini ve kıyılara kadar yaklaştığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizanaları dokunulmadığı sürece hiçbir şekilde zararlı değildir. Baş kısımları değil de alttaki uzantılarına dokunulduğunda, ciltte kaşıntı ve benzeri bir durum gözleniyor. Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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