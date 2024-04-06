Lüks villalara bayram ilgisi

ANTALYA'dayerli ve yabancı ünlülerin de sıklıkla tercih ettiği, izole tatilin adresi lüks villalara Ramazan Bayramı öncesinde yoğun ilgi oldu. Yüzde 80'lere varan doluluğa ulaşan villaların haftalık fiyatları 15 bin liradan başlayıp, 200 bin liranın üzerine çıkıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten David Beckham'a çok sayıda ünlü ile iş insanının tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kaş ilçesi ve özellikle Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, koronavirüs döneminde izole tatilin adresi oldu. 'Sıfır temaslı' tatilin haftalığına on binlerce lira ödeyen tatilcilerden sonra lüks villa turizmi daha geniş kesime hitap etmeye başladı. 5 yıldızlı otellere alternatif olarak tercih edilen villalar, denize mesafesine, manzarasına, büyüklüğüne, havuz çeşidine göre fiyatlandırılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde ilginin arttığı villalarda, rezervasyonlar da dolma noktasına geldi.

TAKSİTLİ SEÇENEK İMKANI Bölgede bulunan yaklaşık 6 bin villanın çoğunluğu kalabalık aileler ya da birlikte tatil yapmak isteyen birkaç ailenin tercihi oldu. Her yıl yüzde 10-20 oranında büyüyen villa turizmi, Ramazan Bayramı öncesinde iç piyasadan büyük ilgi gördü. Taksitli seçeneklerin sunulması, ödeme kolaylığı ya da birkaç ailenin bir araya gelmesi sonucu ödemelerin bölünmesiyle otele alternatif tatil imkanı sunan villalarda, haftalığı 15 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen fiyatlara tatil yapılabiliyor. 'ŞU ANDA YÜZDE 80 ORANINDA DOLDU'

Kaş'ta villa kiralama işi yapan Okan Karaman, telefonlarının susmadığını söyledi. Rezervasyonların dolmak üzere olduğunu kaydeden Karaman, "Şu anda yüzde 80 oranında doldu. Bayram boyunca da tamamen dolacağını öngörüyoruz. Konaklama ücreti 2 kişi, oda-kahvaltı 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişen villalarımız olduğu gibi lüks villalarımızda da haftalığı 50 bin lira ile 100 bin lira arasında fiyatlar var" dedi. Karaman, lüks villaların bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde sabit müşterileri tarafından çok önceden rezervasyonlarının yapıldığını da belirtti.

'PLANLAMAMIZI DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPIYORUZ' Lüks villa turizmi yapan işletmeci Hüseyin Kayır, tatil için gelenlere tanıtımlar yaptıklarını söyledi. Kayır, "Haftalık fiyatlarımız 75 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. 200 bin lira üzerine de çıkan villalarımız var. Planlamamızı döviz üzerinden yapıyoruz. O nedenle aslında çok yüksek fiyatlar değil. Yüzde 100'lük kapasitenin yüzde 20'sini villa sahipleri oluşturuyor. İç pazarda bayrama olan ilgi, bu bölgeyi ciddi oranda etkiliyor. Yüzde 70-80'lere varan doluluk var. Bu ne kadar uzun soluklu olur; orasını bilemem" dedi.