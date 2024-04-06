Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal görevine başladı

İlçe girişinde konvoyla karşılanan Dal, yaptığı konuşmada, Döşemealtı halkına teşekkür etti, ilçenin 32 mahallesine eşit ve nitelikli hizmet için çalışacaklarını söyledi.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını alan Dal, daha sonra devir teslim töreni için Döşemealtı Belediyesine geçti.

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