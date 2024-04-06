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        Antalyaspor camiası iftarda bir araya geldi

        Antalyaspor camiası iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:33
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        Antalyaspor camiası iftarda bir araya geldi
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        Antalyaspor camiası iftar programında buluştu.

        Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki programa, organizasyonu düzenleyen Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer ve yöneticilerin yanı sıra geçmiş dönem başkanları, yöneticileri, altyapı sporcuları ve taraftarlar katıldı.

        Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe, yaptığı konuşmada, camia olarak ramazanda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Boztepe, Antalyaspor'a gönül veren herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

        İftar programında sema gösterisi de gerçekleştirildi.

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