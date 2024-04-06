Antalyaspor camiası iftarda bir araya geldi
Antalyaspor camiası iftar programında buluştu.
Antalyaspor camiası iftar programında buluştu.
Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki programa, organizasyonu düzenleyen Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer ve yöneticilerin yanı sıra geçmiş dönem başkanları, yöneticileri, altyapı sporcuları ve taraftarlar katıldı.
Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe, yaptığı konuşmada, camia olarak ramazanda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Boztepe, Antalyaspor'a gönül veren herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
İftar programında sema gösterisi de gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.