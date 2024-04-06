Alanya'da misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı.

Bunun üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye tekneyle ulaşan ekipler, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı.

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