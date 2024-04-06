Alanya'da misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkçı Barınağı'ndaki tur teknelerinin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye tekneyle ulaşan ekipler, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı.
Vatandaşların da desteğiyle caretta carettanın ayaklarına dolanan misina uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.