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        Kumluca Yağlı Güreşleri, 28 Nisan'da yapılacak

        –Kumluca'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinin 28 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:34
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        Kumluca Yağlı Güreşleri, 28 Nisan'da yapılacak
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        –Kumluca'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinin 28 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ile belediye meclis üyeleri katıldı.

        Belediye Başkanı Avcıoğlu, bu yıl güreşleri 28 Nisan'da gerçekleştireceklerini belirterek, "Güreşlerimize yaklaşık bin 200 güreşçinin katılmasını bekliyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Katılacak pehlivanlarımız güzel güreşler gerçekleştirecekler. Tüm güreşseverleri bekliyorum." dedi.

        Güreşlerin, bu yıl güreş ligine katılma başvuru süresinin geçmesinden dolayı tek gün yapılacağını ifade eden Avcıoğlu, gelecek yıllardan itibaren güreşlerin lig usulüyle üç gün sürecek şekilde organize etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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