Manavgat'ta geçen ay çeşitli suçlardan aranan 101 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 1 kesici alet ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda mart ayında, açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma ve kapkaç suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.