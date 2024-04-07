TGF Golf Milli Takım Aday Kampı başladı

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübünde düzenlenecek olan kamp 12’si kadın 27 sporcu katılıyor. TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney yönetimindeki kamp, bir hafta sürecek.

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