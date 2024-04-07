TGF Golf Milli Takım aday kampı Antalya'da başladı
TGF Golf Milli Takım aday kampı başladı.
TGF Golf Milli Takım aday kampı başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek kamp kadınlarda 12, erkeklerde 15 toplamda 27 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek TGF Golf Milli Takım aday kampı, TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural önderliğinde başladı. Sporcular bir hafta sürecek kampta putting green, short game oyunları, saha oyun stratejileri, teknik antrenmanlar ve fitness gibi programa tabii tutulacak.
Milli golfçüler 2024 sezonu içerisindeki başarıları göz önünde bulundurularak aday kampı kadrosundaki oyunculardan seçilecek. Sporcular bu kampta 2024 yılı içerisinde EGA ve R&A’in erkekler, kadınlar ve gençler kategorilerinde organize ettiği bireysel ve takım şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için çalışmalarına başlayacak. TGF Golf Milli Takımı aday kampı 13 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
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