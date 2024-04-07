TGF Golf Milli Takım aday kampı Antalya'da başladı

TGF Golf Milli Takım aday kampı başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek kamp kadınlarda 12, erkeklerde 15 toplamda 27 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek TGF Golf Milli Takım aday kampı, TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural önderliğinde başladı. Sporcular bir hafta sürecek kampta putting green, short game oyunları, saha oyun stratejileri, teknik antrenmanlar ve fitness gibi programa tabii tutulacak.