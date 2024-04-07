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        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi

        Antalya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:38
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        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyona 26 ülkeden 180 sporcunun katıldığını söyledi.

        Ergin, yarışmada klasik yay kadın takımının sıralama atışlarında Türkiye rekoru kırdığını belirterek, bu takımın madalya atışlarında da gümüş madalya kazandığını belirtti

        2024 Paris Olimpiyatları için şu anda erkeklerde takım halinde katılabilecek durumda olduklarını vurgulayan Ergin, mayıs ve haziran ayında yapılacak kota yarışmalarında kadın takımıyla da kota almayı hedeflediklerini belirtti.

        Makaralı yay kategorisinde de sporcularının çok üstün bir performans gösterdiğini, hem erkeklerde hem de kadınlarda podyumu kapattıklarını vurgulayan Ergin, "Genel olarak bizim açımızdan beklediğimiz ölçüde geçti. Tabii ki sporcularımızı bireysel olarak tek tek değerlendirdiğimizde ileriye dönük bir takım önlemler almamız gerektiren sonuçlarda oluştu. Ama bize ödev veren sporculara da güven veren bir yarışma oldu." diye konuştu.

        Yarışmada, bireysel ve takım halinde makaralı ve klasik yay kategorilerinde alınan sonuçlar şöyle:

        - Bireysel

        Makaralı yay erkekler:

        1. Yağız Sezgin (Türkiye)

        2. Jozef Bosansky (Slovakya)

        3. Emircan Haney (Türkiye)

        Makaralı yay kadınlar:

        1. Hazal Burun (Türkiye)

        2. Begüm Yuva (Türkiye)

        3. Ayşe Bera Süzer (Türkiye)

        Klasik yay erkekler:

        1. Mete Gazoz (Türkiye)

        2. Federico Musolesi (İtalya)

        3. Amirkhan Sadıkov (Özbekistan)

        Klasik yay kadınlar:

        1. Katharina Bauer (Almanya)

        2. Charline Schwarz (Almanya)

        3. Chiara Rebagliati (İtalya)

        - Takımlar

        Klasik yay kadınlar:

        1. Almanya

        2. Türkiye

        3. Fransa

        Klasik yay erkekler:

        1. İtalya

        2. İngiltere

        3. Hollanda

        Klasik yay karma:

        1. İtalya

        2. İspanya

        3. Almanya

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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