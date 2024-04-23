Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Serik ilçesinde kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Atatürk Caddesi'nde devam eden kutlama programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen özel bir bayram olduğunu hatırlatan Ekiz, "Sevgili öğrenciler, her şeyin en güzeline layık olan sizler, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım sizi, milletinizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki birikimli olmak için çalışın, başarmak için samimi ve gayretli olun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi. Törene Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Finike Finike ilçesindeki kutlamalar, Yunuslu Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlama programı 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Kutlamalara Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Programda öğrenciler şiir okudu, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Törende ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. - Kumluca Kumluca ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından, Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programı yapıldı. Programda, İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı.