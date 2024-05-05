Antalya'da Süper Amatör Lig maçı öncesi taraftarlar arasında olaylar çıktı
Antalya'da, Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beymelek Belediyesi ile Kaş Kınıkspor arasında oynanması planlanan maç, çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
Antalya'da, Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beymelek Belediyesi ile Kaş Kınıkspor arasında oynanması planlanan maç, çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
Demre İlçe Stadı'ndaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gerginlik, stat dışına da taştı.
Bunun üzerine maçın hakemi, olaylar nedeniyle karşılaşmayı erteledi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle her iki takım taraftarları dağıldı.
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