Yangında dumandan etkilenen arkadaşlarının başından ayrılmadılar

ANTALYA'da öğretmenevinin mutfak kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen Ahmet Yıldız'ın arkadaşları yanından bir an ayrılmazken, bazı arkadaşları ise gözyaşı döktü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yer alan öğretmenevinin mutfak kısmında meydana geldi. Personel mutfak kısmından duman yükseldiğini görünce kendilerini dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bu sırada mutfakta çalışan Ahmet Yıldız, dumandan etkilendi. Güvenli bölgeye çekilen Yıldız'a su veren arkadaşları, getirdikleri kartonu yere sererek uzanmasını sağladı. Yıldız'ın bazı arkadaşlarının ağladığı görüldü. Bir polis memuru da Yıldız'a yardımcı olurken, sağlık ekibi ise sedyeye alarak ambulansa götürdü. Ekipler, mutfak kısmındaki elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen yangını kısa sürede söndürürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.