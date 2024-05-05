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        Başkan Boztepe: Nuri Şahin'in 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a gitmesi bizi hayal kırıklığına uğratır, üzer

        ANTALYASPOR Başkanı Sinan Boztepe, son günlerde Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen eski futbol sorumluları Nuri Şahin'in Alman ekibi Boruissia Dortmund'dan ayrılıp gelmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğratıp, üzeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:10
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        Başkan Boztepe: Nuri Şahin'in 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a gitmesi bizi hayal kırıklığına uğratır, üzer
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        ANTALYASPOR Başkanı Sinan Boztepe, son günlerde Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen eski futbol sorumluları Nuri Şahin'in Alman ekibi Boruissia Dortmund'dan ayrılıp gelmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğratıp, üzeceğini söyledi.

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligin 17'nci haftasında 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan teklif alarak takımdan ayrılan ve son günlerde adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen eski futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkında Demirören Haber Ajansı'na

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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