Başkan Boztepe: Nuri Şahin'in 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a gitmesi bizi hayal kırıklığına uğratır, üzer

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligin 17'nci haftasında 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan teklif alarak takımdan ayrılan ve son günlerde adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen eski futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkında Demirören Haber Ajansı'na

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