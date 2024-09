Sebze meyve kabuklarını dönüştüren otelde atık miktarı yüzde 30 azaldı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da geri dönüşüme katkıda bulunmayı ve atığı azaltmayı hedefleyen bir otelde, sebze ve meyve kabukları usta aşçıların elinde yeniden kullanılmak üzere dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, "her şey dahil" sisteminde tüketimin yoğun olduğu otellerde de yaygınlaşıyor. İsrafı önlemek isteyen otel yönetimleri, kaliteden taviz vermeden çeşitli önlemler alıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı ve Limak Hotels Genel Koordinatörü Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, çalışmalara 2018'de başladıklarını ve her geçen gün farklı uygulamalarla atık miktarını azalttıklarını söyledi.

Saatçioğlu, tabaklardan geri dönen atıkların da en aza indirilmesi için otel içinde bilinçlendirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Misafirleri girişte tabelalarla israf konusunda bilinçlendirdiklerini aktaran Saatçioğlu, restoranda da sıfır atığa, israfa yönelik yazılar bıraktıklarını söyledi.

İlk bir iki gün tüketimin yüksek ama sonraki günlerde daha düşük olduğunu ifade eden Saatçioğlu, Avrupalı misafirin bu konuda daha tecrübeli ve bilinçli olduğunu belirtti.

Her şey dahil sisteminde israfın daha fazla olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Yaptığımız çalışmalarda normal bir otelde bir tabakta ortalama atık miktarı 30 gramken her şey dahilde bu miktar 250 gram oluyor. 250 gramı da 1000 kişiyle çarptığınızda 250 kilo yapıyor. 30 gün düşündüğünüzde 7 ton yapıyor. Her ay 7 tonu, emek verilerek özenle hazırlanmış yemekleri maalesef çöpe atmak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.