Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Filminde hem senarist hem yönetmen hem oyuncu olarak yer aldı

        BUyıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filminde hem senarist hem yönetmen hem oyuncu olarak yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BUyıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Altın Portakal Ödüllü Selim Evci, filmde aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldı.

        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 5'inci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Selim Evci'nin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olduğu 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Kadrosunda Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Erdem Şenocak, Mine Teber, Nihan Okutucu, Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı filmin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterimi, büyük ilgi gördü.

        'OYUNCULUK KONUSUNDA DA ÇOK ZORLANDIM AMA KEYİF ALDIM'

        Gösterim sonrası film ekibinin seyirciyle buluştuğu söyleşiye Selim Evci, filmde de rol alan oğlu Ege Evci ile birlikte sahneye çıktı. Söyleşide konuşan Altın Portakal Ödüllü yönetmen Evci, "Çok zordu ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak gerekir. Oyunculuk konusunda da çok zorlandım ama keyif aldım. Oynayıp, izlemek meselesi çok zor. Bir deneyimdi ve tatmak istedim. Karakterleri anlayarak oluşturmaya çalışıyorum. Bu filmi, bir üçleme yapmak istiyorum. Bekarlık, evlilik, belki bir boşanma ya da yaşlılık gibi. Bu hayatın bir kesitiydi. Bir daha bir filmde oynar mıyım, bilmiyorum. Rol için önce bir seçme yaptım kendimi de bir seçmeye sokayım dedim" dedi.

        'BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ'

        Filmin oyuncularından Özge Gürel, "Benim de hayatımın karışık döneminde girdiğim bir projeydi. Bana çok iyi hissettirdi. Hayatımı yola sokmama manevi anlamda yardımcı olan bir dönem vardı" diye konuştu. Filmin bir diğer oyuncusu Nihan Okutucu ise kendisinde tanımadığı bir tarafını ortaya koymasına alan açan bir film olduğunu, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Mahallede 7'şer katlı 3 atıl bina endişesi
        Mahallede 7'şer katlı 3 atıl bina endişesi
        Altın Portakal kortejine Filistin atkısıyla katılan sanatçı Gülsen Tuncer m...
        Altın Portakal kortejine Filistin atkısıyla katılan sanatçı Gülsen Tuncer m...
        Nejat İşler: Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım
        Nejat İşler: Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım
        Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 17,5 milyon doları aştı
        Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 17,5 milyon doları aştı
        Coğrafi işaretli İskilip dolması, 12 saatte pişirilip YÖREX'te ikram edildi
        Coğrafi işaretli İskilip dolması, 12 saatte pişirilip YÖREX'te ikram edildi
        53 yılın en sıcak 8 ayında, 900 ekstrem doğa olayı yaşandı
        53 yılın en sıcak 8 ayında, 900 ekstrem doğa olayı yaşandı