Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı

        Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı.

        Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfının destek verdiği yarışlar, Ovacık Yaylası'nda özel hazırlanan 43 kilometrelik parkurda yapıldı.

        Motosikletçiler, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Son metrelerde yer alan tırmanma etabı ise sporcuları bir hayli zorladı.

        Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

        Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 81 puanla ikinci basamakta bulunan Güney Afrikalı Wade Young, orman etabını ilk sırada tamamladı.

        İkinciliği Alman Manuel Lettenbichler elde ederken, sakatlık sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz Billy Bolt ise üçüncü sırada yer aldı.

        - Yarın dağ etabıyla şampiyona sona erecek

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, orman etabında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "En iyiler finişi gördü. Yarın yapılacak Sea To Sky'ın en zorlu olan dağ yarışı için hazırlanıyoruz." dedi.

        Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın dağ etabının ardından düzenlenecek madalya töreniyle tamamlanacak.

        Şampiyona, İspanya'da gerçekleştirilecek 7. ayak yarışıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda

        Benzer Haberler

        İnşaat ustasının organları, 2 kadın hastayı hayata bağladı
        İnşaat ustasının organları, 2 kadın hastayı hayata bağladı
        İmkansızlıklarla çekilen 'ilk'lerin filmi ile Altın Portakal için yarışıyor...
        İmkansızlıklarla çekilen 'ilk'lerin filmi ile Altın Portakal için yarışıyor...
        Filminde hem senarist hem yönetmen hem oyuncu olarak yer aldı
        Filminde hem senarist hem yönetmen hem oyuncu olarak yer aldı
        Mahallede 7'şer katlı 3 atıl bina endişesi
        Mahallede 7'şer katlı 3 atıl bina endişesi
        Altın Portakal kortejine Filistin atkısıyla katılan sanatçı Gülsen Tuncer m...
        Altın Portakal kortejine Filistin atkısıyla katılan sanatçı Gülsen Tuncer m...
        Nejat İşler: Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım
        Nejat İşler: Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım