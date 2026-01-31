Habertürk
Habertürk
        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından

        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarıya iyi başlamalarına rağmen ikinci yarıda yedikleri gollerle maçı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:19
        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında oyuncularını maçın ikinci yarısı için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

        Daha önceki maçlarda da müsabakaların ikinci yarılarında yedikleri goller olduğunu ifade eden Pereira, "O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim ve sonuç olarak golü de yedik. Eyüpspor'un Beşiktaş'a karşı da iyi oynadığı konusunda uyarılarda bulunmuş olmama rağmen maalesef bu başımıza geldi" dedi.

        Maç 1-1 devam ederken ev sahibi oldukları için biraz risk aldıklarını anlatan Pereira, "Kazanmak istiyorduk, hırslı olmamız gerekiyordu kendi sahamızda olduğumuz için. İkinci golü bulmak için şanslarda bulduk ama golü atamadık" şeklinde konuştu.

        Bir geçiş pozisyonundan ikinci golü yediklerini ve bu golün maçı hemen hemen bitiren bir gol olduğunu dile getiren Pereira, "Daha sonra maçın son dakikalarında daha fazla risk alarak Lima'yı öne aldık. Çünkü artık 2-2'yi bulmaya çalışıyorduk. Oradan da yine bir geçiş pozisyonundan üçüncü golü yedik. Belki bugün biraz fazla hırslıydım 3 puanı çok istiyordum ama neticede bir puan bile alamadık. Belki bu da iyi bir şey olmadı bizim için. Ama bu benim hayatta kalma şeklim biraz. Her zaman daha fazlasını istemek. Ama bugün maalesef hiçbirini alamadık. Normalde biz son dakikalarda her zaman gol bulan bir takımdık ama son maçlarda hiç yemediğimiz goller yemeye başladık. Bunun sorumlusu benim. Bunun çözümünü ben bulacağım ve bunu değiştirip bu durumu değiştireceğiz" dedi.

        Maçın son bölümünde Alanyaspor taraftarlarının istifa tezahüratlarıyla ilgili olarakta konuşan Pereira, "Öncelikle şunu söyleyeyim, daha aşağı düşmüyoruz şu an ortadayız. Bugün kazanmış olsaydık, düşme hattından on puan önde olacaktık. Benim oyuncularım Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi maçlar çıkaran aynı oyuncularım ve ben de aynı hocayım hala. Ama tabii ki bu şekilde protesto edebilirler, bağırabilirler çünkü onlar taraftarlar istediklerini yapabilirler. Evet kendi sahamızda bizim altımızda olan bir takıma 3-1 yenildik. Böyle bir tepkileri olabilir. Bunu normal buluyorum" şeklinde konuştu.

        Alanyaspor'un ligde yeteri kadar galibiyet alamadığını ve bunun için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Pereira, şöyle konuştu:


        "Ben hemen havlu atıp pes eden bir hoca değilim. Evet ben bu durumdan mutlu değilim. Sonuçlar bizim için iyi olmadı ama şöyle bir bakarsanız Çaykur Rizespor maçında 23 tane şut attık ve sadece 1 gol bulabildik. Bugün 17 tane şutumuz var ki bunların bazıları çok net pozisyonlar olmasına rağmen bir tane golümüz var. Futbol bu. Böyle sonuçlar olabiliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Sürece inanıyorum. Biz daha iyisini bulacağız. Ben burada hiçbir zaman bahane üretmedim. Ben her zaman çözüm bulmak için çalışıyorum ve daha iyisini yapacağız."

