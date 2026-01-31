Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Alanyaspor deplasmanından 3 puan almanın kendileri için inanılmaz bir hikaye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Alanyaspor deplasmanından 3 puan almanın kendileri için inanılmaz bir hikaye olduğunu söyledi.

        Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un planları ve hedefleri olan bir takım hüvviteinde olduğunu bunu da tüm maçlarda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde sahada gösterdiklerini dile getirdi.

        Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümde iyi olmadıklarını anlatan Gerin, "Alanyaspor'un planlarına cevap veremedik ve golü de yedik. İkinci golü de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti" dedi.


        Maçın ikinci yarısında oyuna ortak olduklarını ifade eden Gerin, "Top kazanarak, oynayarak, pas yaparak, kendi sistemimizdeki, kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puanı aldık" diye konuştu.

        Haftalardır Eyüpspor'un kümede kalma mücadelesi içinde olacağını söylediğini hatırlatan Gerin, "Bu maçta aldığımız sonuçta bu mücadelenin mihenk taşı olacak. Önümüzdeki zor maçlar var. Bu galibiyet futbolcularım için moral ve motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar." şeklinde konuştu.

        Transfer görüşmelerine dikkati çeken Gerin, şunları kaydetti:


        "Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncum bizimle mi devam edecekler, yoksa gidecekler mi bende bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani böyle kafa karışıklığı olan bir ortamlarda bu mücadeleyi koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah yine bizi desteklemeye devam etsinler, inşallah kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız"














        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Atila Gerin: "3 puan almak bizim için inanılmaz bir hikaye oldu"'
        Atila Gerin: "3 puan almak bizim için inanılmaz bir hikaye oldu"'
        Hortumun savurduğu konteynerdeki yaralı adamın bulunduğu anların görüntüsü...
        Hortumun savurduğu konteynerdeki yaralı adamın bulunduğu anların görüntüsü...
        Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
        Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
        Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
        Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 3 (Maç sonucu)