        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

        GÖKSEL YILDIRIM - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat'ın 1 yıldan kısa süre içerisinde konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına geldiğini ve bu yıl seri üretime başlanacağını bildirdi.

        Giriş: 31.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:28
        GÖKSEL YILDIRIM - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat'ın 1 yıldan kısa süre içerisinde konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına geldiğini ve bu yıl seri üretime başlanacağını bildirdi.

        ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Geçen yılın tüm savunma sanayi için başarılarla dolu bir yıl olduğunu ifade eden İkinci, ilk defa 10 milyar dolar ihracat sınırının Türk savunma sanayisi tarafından geçildiğini söyledi.

        ROKETSAN'ın da buna katkısının yüksek olduğuna işaret eden İkinci, "2025 yılında ihracatımızı yüzde 50'nin üzerinde artırdık ve 750 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaştık. Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki ilgisi giderek artıyor ve bu pazardan pay alma şansı da yükseliyor. Yapmış olduğumuz ürünlerin özellikle er meydanı olan uluslararası pazarlarda ilgi görmesi aslında doğru yolda olduğumuzun ve ülkemize bu anlamda çok ciddi katkı sağladığımız en somut göstergeleri." diye konuştu.

        - Farklı platformların ortak silahı


          Bayraktar AKINCI'dan yapılan EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat atışına ilişkin sorular üzerine İkinci, testte mühimmatın hedefini başarılı şekilde vurduğunu bildirdi.

          Bunun öncesinde birçok test gerçekleştirdiklerini ve açıklamadıklarını anlatan İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

          "Genelde arada geliştirme için birçok test yapıyoruz. EREN bizim için çok kıymetli bir mühimmat. Hem havadan yere, hem yerden yere, hem yerden havaya bazı hedeflere angaj olabilecek, maliyet etkin bir mühimmat hedefimiz vardı. EREN bu açıdan hem SİHA'larımızın vurucu gücüne çok ciddi katkı sağlayacak, hem de yerden, otonom araçlar, zırhlı araçlar üzerinden veya sığınaklar üzerinden çok ciddi bir angajmanı getirebilecek, maliyet etkin bir mühimmat. Bu mühimmat üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, uçuş kontrolü konusundaki sensörleriyle, turbojet motorlu bir segmenti önümüzde açıyor. Bu şu anlama geliyor, aslında bundan sonra insansız kara araçlarının, zırhlı araçların, İHA'ların, belki uçakların, bazı yakın hava savunma sistemlerinin üzerinde EREN'in entegrasyon çalışmaları devam edecek."

          Birçok AR-GE çalışmasını ürüne yönelik olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Murat İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

          "Onlarca proje var. Bu projeler için yılın neredeyse her günü sahada testlerle arkadaşlarımız koşturuyorlar. 2025 yılı içerisinde 850 günün üzerindeki bir süreyi arkadaşlarımız testlerde geçirmiş. Aynı anda birden fazla ekip farklı noktalarda farklı testleri götürüyor. Bu da bizim aslında hızlanmamız için çok gerekli olan bir şey ve bu hızı her geçen gün de artırmaya gayret gösteriyoruz. AR-GE projeleri, üretim, seri üretim ve bunların platformlara entegrasyonu çevrimini çok hızlı bir hale getirmek için var gücümüzle çabalıyoruz. EREN de bunlardan bir tanesi. 1 yıldan kısa bir süre içerisinde aslında EREN'i konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına getirdik çok şükür. Bundan sonra da artık EREN, Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere platformlarımızı kullanan dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katacak. Bu sene seri üretime başlıyoruz. Yaptığımız kalifikasyon atışıydı zaten. Bundan sonraki süreçte de hemen seri üretime başlayıp platformlara çoklu olarak takılmasını gerçekleştireceğiz inşallah."

          - "Asla durmuyoruz, ürünlerimizi yerinde saydırmıyoruz"

          Murat İkinci, ROKETSAN'ın 2026 yılı ürün kataloğuna ilişkin sorulara karşılık, "Aslında durmuyoruz.
          Ürünlerimizi olduğu yerde saydırmıyoruz. Ürünlerimizin üzerine daha da fazla özellik katmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi

          Testlerin, geliştirme süreçlerinin, üretimlerin var hızıyla devam ettiğini vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

          "Arkadaşlarımız neredeyse 24 saat esasıyla çalışıyorlar ki belirsizlik ortamında ülkemizin güvenliğine mümkün olduğunca üst seviyede katkı sağlayalım. Bu dostlarımıza kesinlikle güven veriyor. Düşmanlarımıza da bu alanda gerçekten yaptıklarımızı gösteriyor olmamıza bizim için gurur veriyor. Birçok sistemin özellikleri, menzilleri, harp başlıkları, üzerindeki sensörleri gelişmeye devam ediyor. Varyantlarla, üzerine eklemiş olduğumuz ek özelliklerle devam ediyor. Buradaki temel gaye bizim statik bir görüntü sergilemekten ziyade bütün ürünlerimizin üstündeki geliştirme, AR-GE faaliyetlerine devam edip dünyadaki benzer ürünlerin çok üzerine taşımayı hedefliyoruz. Teknolojik olarak geri kalmalarına kesinlikle izin vermek istemiyoruz. Katalog yenilenmelerinde de onların çıktısını görmek mümkün. Her sene de bu şekilde devam edecek. Mevcut ürünlerin üzerine koyarak yeni bloklarla, yeni varyantlarla, yeni özelliklerle ürünlerimizin çeşitliliğini ve başarım oranlarını var gücümüzle artırmaya gayret göstereceğiz."

