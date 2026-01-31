Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 31.01.2026 - 16:46 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:46
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)

        İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok

        Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (İkas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

