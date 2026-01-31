Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok
Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (İkas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
