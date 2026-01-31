Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok
Gol: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor)
