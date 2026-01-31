Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın


        İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

        Gol: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)


        Sarı kart: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
        Antalya'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Antalya'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        3 gündür etkili olan yağmurlar nedeniyle ırmak taştı, restoranlar ve bahçel...
        3 gündür etkili olan yağmurlar nedeniyle ırmak taştı, restoranlar ve bahçel...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan MÜSİAD Antalya'ya ziyaret
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan MÜSİAD Antalya'ya ziyaret
        Antalya'da 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da hortumun vurduğu tekneler vinçlerle kurtarılıyor Tonlarca ağırlı...
        Antalya'da hortumun vurduğu tekneler vinçlerle kurtarılıyor Tonlarca ağırlı...