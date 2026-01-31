Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. A.Y'nin (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

