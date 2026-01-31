Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        31.01.2026 - 23:00
        Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        A.Y'nin (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

