Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da akaryakıt istasyonundaki kaza kameraya yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araca ve pompaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da akaryakıt istasyonundaki kaza kameraya yansıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araca ve pompaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kızılot Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

        Hızla ilerleyen araç, istasyonda yakıt alan bir otomobile, ardından da akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

        Yaralananın olmadığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, araca akaryakıt dolduran personelin birkaç saniyeyle kazadan kurtulduğu görüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı Kaza anları güv...
        Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı Kaza anları güv...
        Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada Yaya geçidin...
        Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada Yaya geçidin...
        Corendon Alanyaspor – İkas Eyüpspor: 1-3
        Corendon Alanyaspor – İkas Eyüpspor: 1-3
        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Joao Pereira: "3 puanı çok istiyordum ama neticede 1 puan bile alamadık"
        Joao Pereira: "3 puanı çok istiyordum ama neticede 1 puan bile alamadık"