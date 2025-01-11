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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yıl konserleri devam ediyor

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. yıl periyodik konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:15
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yıl konserleri devam ediyor
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. yıl periyodik konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda akşam gerçekleştirilen konserde dünya müzik sahnelerinin parlayan iki yıldızı Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

        Başkemancılığını ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay'ın yaptığı konseri, tanınmış Polonyalı orkestra şeflerinden Michal Nesterowicz yönetti.

        Sanatseverlerin salonun tamamını doldurduğu konserde ilk olarak ödüllü keman virtüözü Soyoung Yoon, Alman romantik dönem müziğinin önemli bestecisi Max Bruch'un "İskoç Fantezisi"ni seslendirdi. Yoon, etkileyici performansı sonrası Antalyalı sanatseverlerin yoğun alkışlarına bir bis parçası ile teşekkür etti.

        Ardından Antalya'da sanatseverler, Rus romantik besteci P.I.Çaykovski'nin 5. Senfonisi'ni ödüllü Orkestra Şefi Michal Nesterowicz'in yorumuyla izledi. Başarılı performansının ardından Nesterowicz, ADSO sanatçılarını ayrı ayrı selama kaldırarak tebrik etti.

        - 17 Ocak'taki konseri Polonyalı orkestra şefi yönetecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl periyodik konserleri kapsamında 17 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda konser gerçekleştirilecek.

        Ülkesi Polonya'da neslinin en iyi orkestra şeflerinden biri olarak tanımlanan Marzena Diakun'un yöneteceği konserde, son 10 yılın en heyecan verici çellistlerinden Romanyalı viyolonsel sanatçısı Andrei Ionita, viyolonsel repertuvarının başyapıtlarından Antonin Dvorak'ın Op.104 Viyolonsel Konçertosu'nu sanatseverler için seslendirecek.

        Konserde Ludwig van Beethoven'ın No. 3 "Eroica" senfonisi de gerçekleştirilecek.

        Konserin biletleri AKM gişesi ve internetten temin edilebilir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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