Finike'de "Kış Konseri" düzenlendi
Antalya'nın Finike ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, "Kış Konseri" verdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, "Kış Konseri" verdi.
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonunda düzenlenen konserde, koro sevilen eserleri seslendirdi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, Anadolu'da birçok halk ozanı ve şair yetiştiğini, halk ozanlarının sevgilerini, hasretlerini, üzüntülerini, acılarını türkülere nakşettiğini ifade etti.
Finike Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun Anadolu'nun bağrından kopan türkülerle yüreklere dokunduğunu anlatan Çelik, ekibi tebrik etti.
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