Finike'de "Kış Konseri" düzenlendi

Kaymakam Musa Kazım Çelik, Anadolu'da birçok halk ozanı ve şair yetiştiğini, halk ozanlarının sevgilerini, hasretlerini, üzüntülerini, acılarını türkülere nakşettiğini ifade etti.

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