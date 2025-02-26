Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike'de "Kış Konseri" düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, "Kış Konseri" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike'de "Kış Konseri" düzenlendi
        ABONE OL

        Antalya'nın Finike ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, "Kış Konseri" verdi.

        Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonunda düzenlenen konserde, koro sevilen eserleri seslendirdi.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik, Anadolu'da birçok halk ozanı ve şair yetiştiğini, halk ozanlarının sevgilerini, hasretlerini, üzüntülerini, acılarını türkülere nakşettiğini ifade etti.

        Finike Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun Anadolu'nun bağrından kopan türkülerle yüreklere dokunduğunu anlatan Çelik, ekibi tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        İngiliz ve Polonyalı turistler Antalya'yı sevdi
        İngiliz ve Polonyalı turistler Antalya'yı sevdi
        Uzan'ın viraneye dönen eski oteli satılık
        Uzan'ın viraneye dönen eski oteli satılık
        Antalya'daki yediemin otoparkları 'döviz mezarlığı'na döndü
        Antalya'daki yediemin otoparkları 'döviz mezarlığı'na döndü
        Japon dansçılar Antalya sahnesinde; 'Türk seyircisi çok sıcak ve nazik'
        Japon dansçılar Antalya sahnesinde; 'Türk seyircisi çok sıcak ve nazik'
        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, GÜNKAF'ta gençlerle buluştu
        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, GÜNKAF'ta gençlerle buluştu