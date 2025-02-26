Antalya'daki yediemin otoparkları 'döviz mezarlığı'na döndü

ANTALYA Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, yediemin otoparklarında araçların çürüdüğünü belirterek, "2 yıldır devam eden tasfiye işlemlerinde yalnızca 49 araç satıldı. Araçları üst üste koymak zorunda kalıyoruz. Bunlar ülkemize dövizle geliyor. Dövizler burada bekliyor" dedi.

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Aralarında lüks otomobiller ve ciplerin de olduğu otoparklardaki bazı araçların 30 yıldır işletmeye zimmetli halde beklediği dikkati çekti. İcradan satılamaması nedeniyle ekonomik değerini kaybeden araçların çoğu tamamen çürüdü. Bazı kişilerin ise araçları için icradan yakalama kararı olduğunu öğrenince motor, elektronik aksam, aydınlatmalar gibi değerli kısımları sanayide söktürüp sattıktan sonra kalan kısmını çekiciyle sokağa terk ettiği öğrenildi. Terk edildiği yerde tespit edilen araçlar hurda halde otoparklara çekildiği için alıcısının çıkmadığı belirtildi.

'HAVANDA SU DÖVÜLÜYOR'

Antalya'da 20 yıl önce yediemin otoparkı işletmeye başlayan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, kendisine ait 2 otoparkın tamamen dolduğunu belirtti. Hacizli veya eksik evraklı araç yoğunluğuna cevap vermek için 1 otoparkla başladığı yediemin işletmesine 2 otoparkla devam ettiğini anlatan Topçu, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde yeni otopark işletmesine başladığını söyledi. Topçu, otopark yerlerinin artık yetersiz kaldığını ifade ederek "Yeni bir yer yapıyoruz. Tasfiye işlemlerinden yanıt alamadık. 2 yıldır devam eden tasfiye işlemlerinde yalnızca 49 araç satıldı. Bu şekilde devam ettiği sürece yeni bir araç koyacak yer bulamıyoruz. Bu nedenle araçları üst üste koymak zorunda kalıyoruz ve araçlar hurdaya dönüyor. Havanda su dövülüyor" diye konuştu.

'DOLARLARI YAKIYORUZ'

Topçu, 2 yılda 49 araç satılmasına karşın, gelen araç sayısının kat kat fazla olduğunu da belirterek Topçu, "Sadece bizde 3 binden fazla araç var. Türkiye genelinde milyonlarca araç demek bu" dedi.

Topçu, 10-15 yıl otoparkta aracın bekletilip hurdaya dönmesine müsaade edenler hakkında ilgili yaptırımların uygulanması gerektiğini de söyleyerek, "Milli servet bunlar. Bunlar ülkemize dövizle geliyor. Dövizler burada bekliyor ve sonra o dolarları yakıyoruz, yapılan işlemin özeti bu. Bu artık kangren olmuş bir sorun" ifadelerini kullandı. Topçu, ayrıca alacaklarından dolayı icradan otoparka çekilmesine yönelik başvuru yapan tüzel kişi ya da kişilerin, otoparka çekilmesinden sonraki 6 aylık süreçte araçların satılmasını sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.