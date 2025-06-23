Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 220 kuş türü gözlemlendi

        Antalya'nın Boğaçayı bölgesinde, yaklaşık 4 yıllık çalışma kapsamında 220 farklı kuş türü tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 220 kuş türü gözlemlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Boğaçayı bölgesinde, yaklaşık 4 yıllık çalışma kapsamında 220 farklı kuş türü tespit edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boğaçayı'nda adacıklara ve sazlıklara yuvalarını yapan kuş türleri, bölgenin canlı popülasyonunu arttırmaya devam ediyor.

        Kuş gözlemcileri tarafından 2021 yılından bugüne kadar yapılan gözlemlerde bölgede Tarakdiş, Yelkovan, Ak Pelikan, Kızıl Gerdanlı Dalgıç, Kulaklı Batağan, Altın Yağmurcun, Kılıçgaga, Ak Kuyruklu Kızkuşu, Balık Kartalı, Çöl Kuyrukkakanı başta olmak üzere 220 farklı kuş türü belirlendi. ​​​​​​​

        Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, bölgenin önemli bir kuş gözlem noktası haline geldiğini belirtti.

        Boğaçayı'nın titizlikle korunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Boğaçayı'nın denizle bağlantısının olması çok önemli, 2024 yılında 598, 2025 yılında ise 63 kez burada kuş gözlemi yapılmış. Çocuklarımızda doğa sevgisini, çevre bilincini ve hayvan sevgisini geliştirmek için doğal bir laboratuvar. Bu çeşitliliği tanıtarak korunmasını sağlayabiliriz. Alternatif turizm açısından kuş gözlemciliğinin Antalya turizmine katkı sunacağını düşünüyorum."

        Erdoğan, Boğaçayı'nın doğal yapısı korundukça canlılığın ve çeşitliliğin artmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez

        Benzer Haberler

        Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı, 29 Haziran'da başlayacak
        Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı, 29 Haziran'da başlayacak
        Yangında mahsur kaldığı evde kedisini bir an bile bırakmadı
        Yangında mahsur kaldığı evde kedisini bir an bile bırakmadı
        Turizm sektörü tanıtım için dizilere yöneldi
        Turizm sektörü tanıtım için dizilere yöneldi
        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü
        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı