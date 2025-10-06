Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen Ali D'nin (72) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.