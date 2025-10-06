Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen Ali D'nin (72) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.