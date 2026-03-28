Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde minibüsün devrildiği zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kardeş Kentler Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 07 SU 1326 plakalı otomobil ile 07 BJA 142 plakalı motosiklet ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.





Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Devrilen minibüs, ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

