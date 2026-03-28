Futbol: Hazırlık maçı

Antalya'da hazırlık maçında karşılaşan Ürdün ile Kosta Rika milli futbol takımları 2-2 berabere kaldı. Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasında oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Ürdün, Baha Faysal'ın 51. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Ürdün Milli Takımı, 77. dakikada İbrahim Sabra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kosta Rika'nın 85. dakikada kazandığı penaltıda Josimar Alcocer, kaleci Yazeed Abulaila'dan dönen topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Kosta Rika, 90+2. dakikada Warren Madrigal'in golüyle eşitliği yakaladı. Müsabaka, 2-2 eşitlikle tamamlandı. Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında Ürdün, 31 Mart Salı günü Nijerya, Kosta Rika ise aynı gün İran ile karşı karşıya gelecek.

