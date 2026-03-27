Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Altınkale Mahallesi’nde infaz koruma memurlarını taşıyan Mustafa Oğuz yönetimindeki 07 C 4119 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

