İHH İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi'nden İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Yürüyüşü"ne davet

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulundu.



Derneğin Antalya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla nisan ayında "Özgürlük ve Sumud Filosu"nun yola çıkacağı belirtildi.



Açıklamada, pazar günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar sürecek yürüyüşe ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Bu filo sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının direniş ruhunu temsil edecek. Kudüs'ün kapılarına vurulan her kilit, bölgedeki barışa vurulmuş bir darbedir. Aksa'nın mahzun bırakılmasına sessiz kalmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. Pazar günü Fatih Camisi'nde bir araya gelecek ve Beyazıt Meydanı'na kadar adalet için yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu yürüyüşe omuz vermeye çağırıyoruz."



Açıklamada ayrıca, sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'deki zulme karşı çıkma mücadelesinden vazgeçilmeyeceği kaydedildi.

