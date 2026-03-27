Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından açılan kitap fuarı 5 Nisan'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından açılan kitap fuarı 5 Nisan'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

        Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitabın insanlığın binlerce yıllık birikimini taşıyan en değerli hazine olduğunu söyledi.

        Kepez'in Antalya'nın kalbinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Arat, bugün her yaş ve kesimden vatandaşın fuarda buluştuğunu dile getirdi.

        Bir toplumun gücünün okuyan, çalışan, öğreten ve üreten genç nüfusunun çok önemli zenginliği olduğunu ifade eden Arat, "Mili güç unsuru dediğimiz faktörlerden biridir. Çocuklarınızı kitapla büyütmek, onlara bir dünya vermektir. Kitapla iç içe yetişen bir çocuk evrene hakimdir, dünyayı anlar." diye konuştu.

        - "Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir"

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de belediye olarak "Akdeniz kültür, edebiyat başkenti Kepez" iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

        Fuara özellikle gençlerin rağbet gösterdiğini vurgulayan Kocagöz, şöyle devam etti:

        "Ülkemizde çok ünlü yazarlar, sanatçılar, edebiyatçılar ve düşünürlerimiz var. Onların da burada söyleşileri var. Biz hep 'bir şehir sadece taşlarla büyümez, taş üstüne taş koymak güzeldir ama bir şehrin büyümesi için kültür gereklidir diyoruz. İşte o yüzden okumak gereklidir. Kitap insanlığın hafızasıdır. Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir. Biz de bu bilinci gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Bu fuarda da çok farklı kategorilerde farklı dallarda kitaplarımız var. Her türlü görüşe saygı göstererek farklı eserlerin sergilenmesini sağladık."

        Açılışın ardından, fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Fuar, 5 Nisan'a kadar kitapseverleri yayınevleri, yazarlar ve zengin etkinlik programıyla buluşturacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

