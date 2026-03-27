Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
