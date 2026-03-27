Antalya'da kayalıklara çarpan tekne parçalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kayalıklara çarpan tekne kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 27.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
Boğazkent Mahallesi'nde içindekilerin kıyıya yaklaşmaya çalıştığı sırada tekne kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle parçalanan teknedeki iki kişi yüzerek kıyıya çıktı.
