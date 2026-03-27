        Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluştu

        Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi", bilim insanları ile genç onkologları buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine, kongrenin yeni onkoloji uzmanı olmuş ya da uzmanlık eğitimi devam eden gençlere yönelik olduğunu belirtti.

        Programın gençlere yönelik olması bakımından ilk olduğunu ifade eden Coşkun, "Kongremize, Avrupa'da onkoloji eğitimleri alanında önemli isimler, İngiltere ve Sırbistan'dan da iki hocamız katılacak. Gençlerimiz bu hocalardan da eğitim alma imkanı bulacak." dedi.

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Coşkun, gençlerin onkoloji alanındaki yollarını açmak, onlara her konuda katkı sunmak için kongrede önemli sunumların olacağını dile getirdi.

        Coşkun, hekimlerin hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) konusuna karşı hassasiyet taşıdığını belirterek, bu alandaki kaygıların toplantıda ele alınacağını ifade etti.

        Toplantıya Danıştay ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinden hakimlerin de katılacağını bildiren Coşkun, malpraktis davalarında karşılaşılan durumlar ve hekimlerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılacağını söyledi.

        Ayrıca bazı ilaçların geri ödeme kapsamı ve bu konudaki hukuki süreçler hakkında genel değerlendirmelerin paylaşılacağını anlatan Coşkun, bilirkişi raporlarına dair temel bilgilere de değinileceğini kaydetti.

        - "Hukuksal konulara farklı bakış açısı sunacağız"

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner de kongrenin iç hastalıkları uzmanlığı üstüne onkoloji (kanser bilimi) adına ihtisas yapan hekimlere yönelik olduğunu vurguladı.

        Uzmanlarla kanser türlerini tek tek işleyeceklerini belirten Üner, "Kongrede birçok organ kanserleri incelenecek. Yapay zekayla ve birtakım kanser teşhislerinde, yeni tedavilerin uygulanmasında geçerli laboratuvar teknikleri işlenecek. Hukuksal konulara da farklı bakış açısı sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Bağırsak, akciğer, baş boyun kanserleri başta olmak üzere farklı kanserler konusunda oturumlar olacağını dile getiren Üner, hekimleri ve hukukçuları buluşturan bir kongre olduğunu kaydetti.

        - "Kongrede sahnede ilk defa gençler olacak"

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde uzmanlık eğitimi alan Dr. İmdat Eroğlu ise kongrenin özellikle gençler için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.

        Yurt dışında da genç onkolog olarak Türkiye'yi temsil eden Eroğlu, "Rolümüz bu tip kongrelerde genelde dinleyici konumunda olmaktı ama ilk defa sahnede biz olacağız. Alanındaki uzman hocalarımızın gözetiminde güncel, bilimsel gelişmeleri biz konuşacağız, biz tartışacağız. Gençler için yol gösterici bir kongre." diye konuştu.

        Kongre, 29 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Döşemealtı'nda uyuşturucu operasyonu
        Döşemealtı'nda uyuşturucu operasyonu
        Kumluca'da 150 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
        Kumluca'da 150 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
        Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının...
        Okul koridorunda para buldu, aklına ilk gelen hadisle öğretmenler odasının...
        Belediyeden kadın personele hak eğitimi
        Belediyeden kadın personele hak eğitimi
        Kaş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda obje ve gümüş sikke e...
        Kaş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda obje ve gümüş sikke e...
        'Müstehcen heykelcik' şikayeti ile tarihi semtte 2 yıldır uygulanmayan kara...
        'Müstehcen heykelcik' şikayeti ile tarihi semtte 2 yıldır uygulanmayan kara...