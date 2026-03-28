Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen işletme ve depoya düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 21 bin 400 güneş gözlüğü ile 8 bin 100 elektronik çakmak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
