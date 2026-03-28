        Alanya Ultra Trail yarışları başladı

        Antalya'nın Alanya İlçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Alanya Ultra Trail Koşusu, 23 ülkeden 840 sporcunun katılımıyla start aldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Alanya Ultra Trail yarışları başladı

        Antalya'nın Alanya İlçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Alanya Ultra Trail Koşusu, 23 ülkeden 840 sporcunun katılımıyla start aldı.

        Kleopatra Plajı'nda bir araya gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla mücadeleye başladı.

        Sporcular, kategorilerine göre 68, 42, 27, 18, 5 kilometrelik beş parkurda koşuyu tamamlayacak.

        Organizasyonda, 68 kilometrelik parkurda yarışanlar Alanya Kalesi, Lunapark, Paşaköy, Meşeardı, Çakıllıca, Parkorman, Mahmutseydi, Paşaköy, Lunapark etabını, 42 kilometre parkurda mücadele edenler Alanya Kalesi, Paşaköy, Meşeardı, Paşaköy, Lunapark etabını koşacak.

        27 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise Lunapark, Paşaköy, Lunapark etabını, 18 kilometrelik parkurdaki sporcular ise Alanya Kalesi-Lunapark etabını ve 5 kilometrelik parkurda Alanya Kalesi güzergahlarını geçip başlama noktasına ulaşmaya çalışacak.


        Koşuda dereceye girenler için akşam ödül töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

