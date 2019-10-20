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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

DHA

STAT: İsmail Oğan

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Okan Kayataş (x), Oğuzhan Yazır (x), Rıdvan Çevik (x)
SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)Taner (xx), Sefa(x)(Dk.51 Cenk xx), Alican (xxx), Ahmet (xx), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx)Bilal (xx)(Dk.57 Serhat x), Uğur (xx), Fatih (xx)(Dk.79 Ramazan x), Bülent (xxx), Arda (xxx), İlker (xx), Kadir (xx), Sırat (xx), Muhammet (xx), Bünyamin (xx)(Dk.64 Salih x)
GOLLER: Dk.66 Doğancan, Dk.90+2 Alican (penaltı)(Serik Belediyespor), Dk.50 Arda (Sultanbeyli Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.90+6 Erdi (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Güven, Alican, Atakan, Burçin, Mehmet Şansal (teknik direktör)(Serik Belediyespor), Bülent, Fatih, Sırat, Kadir, Sertaç (kulübede)(Sultanbeyli Belediyespor)TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.
Maç, Sultanbeyli Belediyespor'un vuruşuyla başladı.
Maçın ilk yarısında gol olmadı.
50'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Arda ceza sahası içerisinde vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
66'ncı dakikada Serik Belediyespor'un atağında Doğancan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
90+1'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Cenk'e yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
92'nci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.
90+6'ncı dakikada Muhammet'e faul yapan Erdi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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