Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

"Bir taşla on kuş vuruldu"

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Süper Lig’in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 52’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Alanyaspor’un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakacetas gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı. 30

65. dakikadaki Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton’un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçı hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin’in penaltı vuruşu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderdi. 31

70. dakikada gelişen Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes’in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı. 41

72. dakikada Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona’nın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu. 42

75. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakibinden sıyrılarak vurduğu sert şut filelerle buluştu. 52



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx (Djalma Campos dk. 76 xx), Onur Bulut xx, Efecan Karaca xx (Musa Çağıran dk. 83 x), Papiss Cisse xxx (Yacine Bammou dk. 88 ?)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Steven Caulker, Baiano, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Montassar Talbi xx, Mohamed Abarhoun xx, Dario Melnjak xx, Fernando Boldrin xx, Dimitrios Chatziisaias xx, Yan Sasse xx (Barış Alıcı dk. 57 x), Abdullah Durak xx, Ismael Diomande xx, Braian Samudio xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 79 ?)

Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Mykola Morozyuk, Amedej Vetrih, Atakan Akkaynak, Nill De Pauw, Aminu Umar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Ceyhun (dk.16), Cisse (dk. 29) Bakasetas (dk. 51) Fernandes (dk. 70) (Aytemiz Alanyaspor), Boldrin (dk. 65 ve 72) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Samudio (Çaykur Rizespor)

ANTALYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

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