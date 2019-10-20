Erol Bulut: "Süper Lig’in lideri olarak devam ediyoruz”

Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig’in lideri olarak devam ediyoruz” dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Rizespor'u 52 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla başladıklarını belirtti. Bulut, "Son maçlarımıza baktığımızda; Beşiktaş mücadelesi, hatta Sivasspor maçı olsun kaçırdığımız yeterince gol pozisyonu vardı. Bugün Allah’a şükür futbolcularım yakaladığımız çoğu pozisyonu iyi değerlendirdiler. Hatta daha fazlasını değerlendirip çok farklı bir skor çıkabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadele ve oyundan dolayı. İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig’in lideri olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Onur biraz heyecanlıydı”

Sağ kanatta Juanfran’ın sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Onur Bulut’un performansını da değerlendiren Erol Bulut, “İlk maçı olmasına rağmen biraz heyecanlıydı ama gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. İnşallah diğer haftalarda da bu şekilde devam eder” diye konuştu.

ANTALYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.