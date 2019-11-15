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Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyattan sonra taburcu oldu

DHA

ŞIRNAK'ta 9 aylıkken, evlerinde çıkan yangında yaralanan ve yüzüne doku nakli yapılan Firdevs Tatar (15), 15 gün arayla geçirdiği 2 ameliyat sonrası tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, kızın ameliyatlarının başarıyla sonuçlandığını, 1 ay sonra da son dokunuşların yapılacağını söyledi.

ŞIRNAK'ta 9 aylıkken, evlerinde çıkan yangında yaralanan ve yüzüne doku nakli yapılan Firdevs Tatar (15), 15 gün arayla geçirdiği 2 ameliyat sonrası tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, kızın ameliyatlarının başarıyla sonuçlandığını, 1 ay sonra da son dokunuşların yapılacağını söyledi.
Şırnak'ta yaşayan Tatar ailesinin evi, Firdevs henüz 9 aylıkken, çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümünde, derin yanıklar oluştu. Bugüne kadar 80 ameliyat geçiren Firdevs, 23 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 81'inci kez ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Firdevs Tatar'ın yüzüne vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs'in, kendilerine 45 yıl önce başvurduğunu belirterek, "Öncesinde planlamalar yapmıştık ama Firdevs'in büyümesini bekledik. Firdevs, kendi kararını kendisi verebilecek düzeye geldi. Hastanemize geldiğinde yüzü yanıktan dolayı kötü görünümdeydi. Onun tek beklentisi daha normal yüze kavuşmaktı. Bu anlamda sadece cildin değiştirilmesi, yüzünü, cildinin daha kaliteli, daha normal ve daha güzel bir hale getirmek için vücudundan doku nakli yapmaya karar verdik. Bunun için kendi dokuları da uygundu. Balon yerleştirip ilk ameliyatını yaptık. İkinci ameliyatımızı da gerçekleştirdik. Daha estetik ve güzel bir yüzü olsun, diye" diye konuştu.
'YENİ YÜZÜYLE DAHA MUTLU HAYATI KUCAKLAYACAK'
Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavisi süren Firdevs'e, son 15 günde 2 ameliyat daha yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Burada önemli olan yüz derisinin kalitesine, dokusuna ve rengine yakın bir deri almaktı. O yüzden her yeri kullanma şansımız olmuyor. Bu anlamda hastamız uygundu. Firdevs'in dokularının yeri sağlıklıydı, onları kullanabildik ve yüzünün olması gerektiği gibi rengi ve dokusunu ihtiva eden dokusunu naklettik. Bu anlamda gayet yeterliydi. Firdevs yeni yüzüyle daha mutlu bir hayatı kucaklayacak, diye umut ediyorum" dedi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın taburcu edildiğini, 1 ay sonraki kontrolde son dokunuşların yapılacağını da söyledi.

ANTALYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
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