İşitme engelli milli sporcu Ahmet Hakan Tuna, Avrupa şampiyonu oldu

İlkokulda rahmetli babası sayesinde spora ilk olarak yüzme ile başlayan genç sporcu Ahmet Hakan Tuna, beden öğretmeninin teşvikiyle genç yaşta başarılı bir kariyer elde etti ve sayısız madalya kazandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan milli sporcu Ahmet Hakan Tuna, 1012 Kasım tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Rus rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Bu zamana kadar katıldığı Türkiye'yede katıldığı turnuvalarda 8 altın, 2 gümüş 3 bronz madalya elde ederken, uluslararası turnuvalarda ise 2013 İşitme Engelliler Olimpiyat Şampiyonası'nda gümüş, 2014 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2015 Dünya Şampiyonası'nda da ülkesine bronz madalya kazandırdı. 2017 yılında ise İşitme Engeliler Olimpiyat Şampiyonası'nda 5. oldu. Şampiyonalarda başarılarına yenilerini eklemek isteyen genç sporcu, yaptığı açıklamada, "Hedefim 2020 yılında Yunanistan’da yapılacak olan İşitme Engeliler Dünya Şampiyonası ve 2021 yılında yapılacak olimpiyatta şampiyon olup, rahmetli babama verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum” dedi.

ANTALYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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