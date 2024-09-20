ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan alacak

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, birlik olarak daima üreticinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Pamuk üretiminde herhangi bir düşüş yaşanmaması için alım fiyatını yüksek tuttuklarını ifade eden Yavuz, "Pamuk fiyatlarını belirlerken çok sayıda unsuru değerlendirdik. Risk alarak kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan almaya karar verdik. Bir dönüm pamuk toplama ücretini de 1250 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.