Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan Rumen asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (53), evde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Florica Bura'nın, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan Florica Bura, dün saat 23.00 sıralarında ev sahibini arayarak kötüleştiğini belirtip, yardım istedi. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Florica Bura, özel bir hastaneye götürüldü. Bura, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Florica Bura'nın ısınmak için kullandığı sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Florica Bura'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.